親綠資深媒體人周玉蔻接連爆出爭議言行，拖累自己力挺的民進黨台北市長參選人陳時中選情，進而讓台北市長選戰傳出「棄陳保黃」氛圍。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安2日直言，不管是「棄黃保陳」還是「棄陳保黃」，這些都是綠白之間的算計。

今年台北市長選舉藍綠白爭霸，蔣萬安憑藉立委職在中央、地方爭取曝光，還發起12區行腳計畫，誓言走遍各區聆聽民意，陳時中作為民進黨英系力推人選，雖擁總統級競選團隊，卻因社群人設崩壞和周玉蔻爭議言行，支持度下探第三，而無黨籍參選人黃珊珊則以前副市長之姿，在地方上持續爭取民眾支持。

隨著選戰越來越近，時常看見三人受邀同場活動，但上午三人出席「第七屆關渡宮公益祈福GO」時，媒體觀察到黃時常與來賓握手，反觀蔣卻比較害羞，似乎親切度有差別，蔣萬安上午出席文山區後援會成立大會受訪時說，他都是很自然、開心的跟大家互動打招呼，市民朋友都非常熱情。

媒體追問，近期周玉蔻效衝擊陳時中選情，似乎催化「棄陳保黃」氛圍，蔣萬安說，不管是「棄黃保陳」還是「棄陳保黃」，這都是綠白之間的算計，他會持續勤走基層、一步一腳印，讓自己持續成為市民心中最好的人選；選民無須煩惱和含淚投票，更不用為特定政黨利益算計，只要堅定支持蔣萬安。

此外，黃珊珊近日猛攻蔣萬安談教育政策時頻頻找人代答，也因蔣政見和黃主張的5歲納義務教育相同，被酸說「政策外包難免抄襲」，昨蔣萬安競選辦公室回嗆黃才是讀稿機，似乎有意將綠白都納入攻擊對象。蔣對此表示，他一直就事論事，選舉期間就該專注市政理性討論，沒有考量要針對誰或攻擊誰，就是理性溝通、理性討論。