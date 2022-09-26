總統蔡英文論文門從2019年在林環牆、賀德芬以及彭文正等三位教授窮追不捨下，已經邁入第三年。而昨（25）日旅美學者林環牆就在臉書粉專《獨立觀察》指出「蔡英文論文口試疑點」，更直言「蔡英文1983年10月15日星期六從台北飛倫敦趕赴星期天口試，這是不可能的任務」，有網友看完後留言驚呼「是共犯結構」，引發討論。

臉書粉專《獨立觀察》指出，「蔡英文1983年10月15日星期六從台北飛倫敦趕赴星期天口試這是不可能的任務，但卻是來自內政部移民署去年8月10日所提供的蔡英文出入境文件。是誰在踐踏文官中立與崩壞法治？」林環牆坦言，「台北-倫敦直飛就需要15個小時飛行9700公里，世界上有哪一位博士候選人，是以這麼匆促的安排用長途飛行直接去參加一場論文口試？這絕對是虛構的情節，因為不可能辦得到」。

林環牆更點名，「民進黨立院黨團總召集人柯建銘、幹事長羅致政、書記長郭國文，要不要函請內政部立即啟動調查？特別是羅致政，你敢嗎？」林環牆說「如果你不敢調查蔡英文，那麼你夥同一些側翼打手侮辱、誣衊、調查立委高虹安的正當性究竟何在？身為留美博士，你的手法如此粗鄙，你沒看到台灣的民主法治已在沈淪嗎？」

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「重點是星期天誰幫他做博士論文口試…」、「沒有誠信的團隊，就是共犯結構」、「去英國申請入境班機資料，幾點起飛、幾點降落」、「貪、改變了判斷是非的能力！財也貪、權也貪！」、「裝睡的人叫不醒！」、「民主的的沈淪正是它們必要的手段、目的在掩護背後所有的犯罪行為及鞏固權力」。