2022國慶主題形象影片｜我家篇

民進黨台北市長候選人陳時中選情告急，昨天競選總部成立，黨內天王致詞時爭相打「抗中牌」，被質疑是販售「芒果乾（亡國感）」。蔡英文總統今天也在臉書分享國慶影片「我家篇」，強調面對外來威脅，台灣人民會以更加堅定的信念和所有民主夥伴攜手，共同捍衛民主自由。

行政院長蘇貞昌與副總統賴清德昨天在陳時中競選總部成立時，猛打「抗中牌」，遭外界質疑民進黨連首都之戰，都想複製蔡英文2020年選總統時的策略，販售「芒果乾」。

今年國慶即將到來，文化總會今天在各社群平台上架國慶影片，邀請知名導演尹國賢操刀，用2分鐘呈現「我家」從出生、求學、服役、到結婚等成長歷程，影片中也出現在家裡看俄烏戰爭新聞報導的畫面，片尾以「這是我的家，我的國家」，傳達對家庭及國家的認同、陪伴及守護，並打上「慶祝中華民國一一一年國慶」字幕。

蔡英文今天在臉書貼出這支影片表示，家是我們成長茁壯的地方，家是遇到困難依然攜手共度的地方，家是遇到衝突歧見，依然互相溝通彼此協調最後全力相挺的地方，家是守護每一個人的夢想及未來的地方。「這裡是我們的家，也是我們的國家」。

她說，面對外來的威脅，我們所有的國軍弟兄姊妹，不分晝夜，24小時堅守崗位，保衛全體國人的安全，我們要致上最高的敬意和感謝。同時，所有的台灣人民，也將會以更加堅定的信念，和所有民主夥伴攜手，共同捍衛民主自由，以及印太地區的和平穩定。

下周就是國慶日，她邀請大家一起來看「2022國慶影片我家篇」，並強調「守土衛國你我同行」。