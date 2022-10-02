蔡英文總統今天第七度到新北市為民進黨新北市長參選人林佳龍站台，她提到過去參選新北市長時，新北市民給她許多溫暖，卻口誤說成「我選過台北市長」，雖立刻更正為新北，也讓不少台下支持者愣了一下。

蔡英文說，過去兩年關關難過關關過，邊境解封在即，台灣即將往正常生活前進一大步，兩年防疫工作真的很不簡單，感謝身旁陳時中跟指揮中心夥伴，還有擔任交通部長的林佳龍，提出全世界肯定的防疫成績。

蔡英文致詞時口誤說成她選過「台北市長」，後立刻更正選過新北市長，她後來選總統2012、2016，新北給她最多溫暖與最大支持，蔡英文執政沒給新北漏氣，現在台灣是國際熱門關鍵字，國際肯定台灣的聲音越來越大，許多國際上民主夥伴一團接著一團來，美國前國務卿龐佩奧來到台灣，也說台灣跟回到家鄉一樣溫暖，台灣在世界上角色越來越重要，「我是台灣人、我很光榮、我很驕傲」。

蔡英文也提到近年中央執政成績，強調蔡英文跟執行團隊在中央會繼續拚，新北交給林佳龍跟大家一起拚。

蔡英文也說，新北升格多年卻沒升級，新北需要一個有能力有拚勁的市長，林佳龍雖然起步晚，但一獲徵召，就義無反顧「聊落去」，林佳龍對新北有明確藍圖與滿滿熱情，一起支持林為新北打拚，讓新北大翻新。

蔡英文也說，在場也有陳時中，新北台北合作區域聯合治理，雙北在各自領域一起整合一起進步，讓首都圈用更大格局思考，讓雙北強強聯手，一起邁向國際級大都會。