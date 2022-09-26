被邊緣？資深媒體人周玉蔻近日成話題焦點，今(26日)在北檢前與國民黨台北市議員王鴻薇對罵，鬧得沸沸揚揚幾乎掩蓋所有其他新聞。國民黨台北市議員徐弘庭透露，將參加美國總統共和黨內初選的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將訪台，可是大家對他的來訪幾乎沒人討論。

據悉，美國前國務卿蓬佩奧將於26日晚間抵台，並受邀於27日到高雄參加「2022全球台商經貿論壇」，進行專題演講。

徐弘庭在臉書發文戲謔表示，本日最大受災戶，應該是一直在試水溫，準備宣布參選美國總統共和黨內初選的Mike Pompeo。

他說，蓬佩奧應該做夢也沒有想到，想要競選2024美國總統的他，今日將來訪身處地緣政治火藥庫、美中競爭的中心台灣，可是大家對他的來訪幾乎沒人討論。

徐弘庭強調，「這只能怪王鴻薇今天的表現實在太精彩了！為民喉舌！大快人心！」

網友表示，「周玉蔻的道歉，真是顯出了民進黨的無底線霸凌無辜的人，還強迫受害者接受，蔡總統難道不處理嗎？妳所謂的女權是民進黨員的女權嗎？」、「王委員為張小姐挺身而出，太酷了！加油」！