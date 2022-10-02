親綠媒體人周玉蔻爭議言行，拖累民進黨台北市長參選人陳時中選情並傳出「棄陳保黃」。對此，陳時中表示「那都沒有意義」，大家應該各自努力回歸政見。外界質疑民進黨擬再打「抗中牌」訴求「亡國感」，他說，「抗中保台這是一定要的啦，打亡國感大可不必」。

陳時中之前就受到「馬桶偷窺」「擋疫苗」等事件衝擊，周玉蔻接二連三的爭議言行，更拖累周力挺的陳時中選情，擁綠的地方人士指稱，若陳時中民調持續走低，綠營不希望國民黨蔣萬安當選，屆時可能選擇「棄陳保黃」。

陳時中今天接受媒體聯訪，針對「棄陳保黃」的說法表示，「那都沒有意義」，我們大家應該各自努力，回歸政見，讓市民做一個選賢與能的選擇。

陳時中競選總部昨天成立，現場擠滿支持者，是否已一掃連日的陰霾？未來是否還有提升選情的「秘密武器」？對此，陳時中笑稱，「沒有什麼秘密武器」，這場活動是早就訂下來的，也不是因為現在的氣氛才舉辦。

不過他認為，這個時間點舉行也很好，可以讓支持者能夠更了解我們的政策方向，齊聚一堂互相鼓勵，「我想這是一個很好的一個時間，幾位長官都來給我鼓勵打氣，我都非常謝謝」。

昨天競選總部成立大會上，民進黨訴求聚焦「抗中保台」，遭外面質疑是否想延續蔡英文當初打總統選戰時的「亡國感」？

陳時中表示，「抗中保台」這是一定要的啦！打「亡國感」大可不必，我們是在台灣，在中華民國這塊土地上，台灣人把土地顧好，這本來就是應該的，沒有所謂的什麼亡國感。但是把自己守好，是每一市民，每一個行政官員都應該負責任去做的事情。

陳時中下午將與民進黨新北市長參選人林佳龍同台造勢，出席新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會。媒體詢問未來兩人是否還有聯合作戰計畫？陳時中表示，沒有完整的計劃，不過兩人能夠隨時連線，其實就是本來應該要做的事情，未來如果兩人都當選，也會隨時熱線溝通，只要是為了雙北好，怎麼樣都可以合作。