台北市是疫情破口？ 陳時中這樣回應(崔慈悌攝)

副總統賴清德昨天為民進黨台北市長候選人陳時中站台助講，提到「台北市是疫情的開始」被質疑是「失言」。陳時中今天表示，COVID-19的起源就是武漢，台灣是海島國家，基本一定是境外來的，但到底什麼地方是真正的破口，要很長一段時間研究才能夠了解。

民進黨新北市長候選人林佳龍百工百業後援會今天下午成立，陳時中到場首度與林佳龍合體造勢。他受訪時表示，上一次他與林佳龍在史明的音樂會已有過合體，今天是「雙北雙箭頭」，未來也會公布共同政見。

陳時中昨天成立競選總部，賴清德站台助講時提到「台北市是疫情的開始」。對此，台北市長柯文哲稱，賴清德不到12小時，一定會出來道歉，「這一聽就是失言」。競選對手黃珊珊也認為，這說法對台北市民不公平。

究竟台灣的疫情破口在哪裡？陳時中未正面回應，只表示，「疫情的起點就在武漢吧！這很清楚」，他說，台灣主要的疫情就來自境外，至於要分析破口在哪個點？其實有些是隱性的，要進一步再分析。

不過，他重申，COVI-19的起源就是武漢，這是世界已經公認的，台灣是一個海島國家，基本上來的一定是境外，到底什麼地方變成是真正的一個破口，這要很長一段時間的研究才能夠了解。