張淑娟一路哭著走到台北地檢署，她說自己根本不認識周玉蔻，也從沒有跟蔣孝嚴滾床、有不倫，也哭著說，為何要這樣霸凌一個女子。（張淑娟身著白衣女子。林偉信攝）

前中姐張淑娟26日到北檢控告周玉蔻。（季志翔攝）

直播畫面。

【全程字幕】還我清白！赴北檢提告周玉蔻 張淑娟泣訴「別再用我打知名度」怒斥：睜眼說瞎話

前中華民國小姐冠軍張淑娟，近日遭到資深媒體人周玉蔻點名和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴（原名章孝嚴）過從甚密，甚至遭點名就是當年「晶華緋聞案」女主角；張痛批不實指控令人無法忍受，今（26）日一路哭著走到台北地檢署，她說，自己根本不認識周玉蔻，也從沒有跟蔣孝嚴滾床、有不倫，也哭著說，為何要這樣霸凌一個女子。

張淑娟幾乎全程閉眼地說，十幾天網路霸凌覺得非常無辜，我真的住在台灣，也不認識周小姐，把我照片拿出來鞭屍，我是代表中華民國出國比賽，也沒有滾床，怎麼可以睜眼說瞎話，把別人案子丟到我身上，我也沒辦法吃跟睡，沒有經過當事人一直消費照片，含沙射影，我沒有對不起中華民國，我沒有跟蔣孝嚴滾床，一天都沒有，周玉蔻小姐不要再用我照片打知名度，相信百姓會還給我公道。

張淑娟表示，「我今天第一次看到王鴻薇小姐，如果我不出來抗議，誰會幫我?還說我是八大行業，我努力工作30年怎可以這樣，家人都不讓我來，路上都很傷心，感謝願意幫我的人，從1988年當選到今天為止，我跟蔣孝嚴沒滾過床，你道歉是不夠的，這樣新聞素質素養不ok，謝謝每一個願意幫我的人」。

北檢前開罵！周玉蔻向張淑娟鞠躬道歉 王鴻薇一旁忍不住酸「噁心」：媒體的敗類