現場最新畫面

周玉蔻說要跟張女道歉，但隨即跟台北市議員王鴻薇在地檢署前大吵一架。（林偉信攝）

周玉蔻說要跟張女道歉，但隨即跟台北市議員王鴻薇在地檢署前大吵一架。（林偉信攝）

前中華民國小姐冠軍張淑娟，近日遭到資深媒體人周玉蔻點名和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至遭點名就是當年「晶華緋聞案」女主角；張痛批不實指控令人無法忍受，今(26日)正式提告。周玉蔻今也現身北檢向張道歉，而國民黨台北市議員王鴻薇也現身嗆聲，兩人一來一往嗆聲，成注目焦點。

王鴻薇在現場表示，「還好意思講媒體人，張淑娟請我過來的，我策動什麼?」周玉蔻回應，「你自己送上來門挨打，我向張淑娟道歉我也不想理你」、「關你什麼事、你靠一邊去，你滾一邊，這件事跟你有關嗎?」

兩人數度交鋒，周玉蔻嗆「為什麼是你出來，你是誰?你是想要得政治紅利不要臉的蟑螂」、王回嗆「老鼠，人見人討厭...」、「你滾她就會到，我跟大家報告，因為有周玉蔻這個蟑螂在，所以張淑娟不會過來」。

王鴻薇隨後向記者表示，張淑娟其實一直在地檢署附近，張女在車上因周女在現場，所以不願意下車。這件事情導因，周玉蔻日前在節目上說，張淑娟是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」的女主角，張淑娟立即發聲明澄清，之後提起告訴。