林耕仁27日在市議會質詢，欲釐清新竹棒球場未驗收就開打的責任歸屬，以及改善小組的後續處置。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹棒球場7月下旬開打後，因場地缺失導致球員受傷，僅打2場就停賽引發爭議。國民黨新竹市長參選人、市議員林耕仁27日質詢球場未驗收就開打的責任歸屬，以及改善小組的後續處置。市府表示，改善小組已開9次會議，目前場內草皮已明顯長密、長綠，將持續依專業建議養護。

林耕仁27日在議會質詢時，欲釐清新竹棒球場未驗收就開打的責任歸屬、龍來公司OT的營運狀況，以及改善小組進度及後續處理情況。對此，市府表示，改善小組目前已完成多項改善措施。

包括為優化投手及內野守備視覺，本壘後方觀眾席牆面改成與打擊視野區同深色系，現已完成重漆。內野紅土區以滾壓機來回壓實並依比例重新舖設，改善紅土鬆軟情形，投手丘正依球團及專業意見重新設置。

此外，草皮區部分已完成打洞補細砂、改善草皮平整度，並自8月起持續澆水養護，草皮泛黃區域已明顯轉綠，後續將依專家建議持續細心養護。內野觀眾席4樓看台區欄杆加高10公分、頂樓走道扶手皆已安裝完成，並依中職場務組建議，調整好壞球與出局數指示看板位置。

至於新竹棒球場OT營運情形，市府教育處也表示，本案為新竹市政府與龍來球場公司委託經營管理事宜，均依照OT契約辦理。市府也表示，一直與富邦球團保持聯繫，代理市長陳章賢也致電領隊林華韋，關心林哲瑄選手的狀況，市府也會提供所需的協助。