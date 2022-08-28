公視總經理徐秋華（右四）今送上補腦蔬果花束給《一字千金 筆武大匯》製作團隊及主持人曾國城（左三）。（公視提供）

54歲的曾國城主持公視益智節目《一字千金》收視率刷新開台紀錄，今（28日）新一季《一字千金 筆武大匯》進棚開錄，將於9月11日起播出。曾國城手上幾乎都是長壽節目，《一字千金》也將邁入第8年，他說：「我努力加上我運氣好，都能跟不錯的團隊合作，大家都想把節目做得長久大，但很多節目都做不到半年就停。」因此珍惜這樣的機運。

《一字千金》雖是金鐘常客，曾國城入圍4次主持人獎，卻直到去年才奪下益智及實境節目主持人獎，曾國城說，正如資深製作人王鈞所言：「主持人很難拿獎，但節目中獎機率高。」他進一步分析：「因為節目主軸是人跟題目的關係，主持人功能展現有難度。」

而曾國城與小8歲澳洲華僑、空姐老婆劉晏鈴結婚17年，育有1子1女。老婆日前二度被拍到和兒子的羽球教練切磋球技，火辣身材引發關注，曾國城大方說：「我覺得很好啊，這樣有人可以幫我監督她。」但老婆不是公眾人物會很困擾嗎？曾國城認為她身為藝人的老婆，也是2個孩子的媽，保養得宜、熱情、有活力，「我覺得有這樣的制約條件，可以約束她一下也不錯。」

他坦言不常和老婆一起打羽球，還是比較熱衷於高爾夫球和籃球，那會在乎老婆身材嗎？他直言：「說不在意是騙人的啦！」