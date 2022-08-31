50歲女星余皓然和同為藝人的王中平結婚26年，育有一對子女，一家四口和樂融融；不過，余皓然近日在節目透露剛結婚時過得很辛苦，一度因為壓力過大導致乳管長出不規則腫瘤，當時醫生問她：「是否壓力很大」，余皓然聽了淚流滿面。

余皓然最近在節目《命運好好玩》回憶剛嫁給王中平的時候，日子並沒有外界想像中的光鮮亮麗，余皓然從父母的掌上明珠突然變成別人的老婆、媽媽，加上自己有潔癖，下班回到家就會把燙衣服當成發洩的管道，連內褲、襪子都不放過，但王中平個性較不拘小節，每次翻衣櫥就把衣服弄亂，余皓然看了當場痛哭，連帶影響身心健康，日子過得鬱鬱寡歡。

累積久了，余皓然有一陣子發現有暈眩、反胃的症狀，加上生理期沒來，以為懷孕就去看婦產科，但醫師說沒有，建議她改掛耳鼻喉科，結果驗出免疫力下降、內耳平衡失調，醫師叮嚀她要吃藥以及放鬆心情。後來，余皓然發現胸部出現分泌物，一開始本來以為是二度發育，沒有特別理睬，未料某天工作完返家，把衣服、胸罩都脫掉時，「整個胸罩前面都是血，我就整個嚇到了，開始大哭！」

余皓然緊急送醫檢查後，原來乳管長了不規則的腫瘤，必須進一步做乳管穿刺，取出切片後化驗才能判定；醫生當時第一句話就問：「你壓力很大嗎？」直接戳到余皓然的痛處，眼睛像水龍頭般不停流淚，醫師緩緩告訴她，因為胸部靠近心臟，很多女生長期將壓力悶在心裡，悶久就容易長東西。

余皓然媽媽得知女兒生病後，氣沖沖地指責王中平：「如果我女兒有什麼就是你造成的！」還好乳管穿刺的化驗結果是良性，從那刻開始，余皓然告訴自己不能再活在那麼大的壓力之中，「萬一真的走了，那做的這些都沒有意義啊。」

余皓然再也不看王中平的衣櫃，不再管老公怎麼亂塞衣服，王中平也有做出改變，把衣服都塞到掛衣服的洞洞裡，保持衣櫃的乾淨，夫妻倆各退一步。