女星朱芯儀在今年3月過36歲生日時，宣布罹患乳癌2到3期，且轉移到淋巴，朱芯儀5月進行乳房切除手術後，所幸恢復狀況不錯，醫生恭喜她只剩原位癌，而朱芯儀近日透露，左膝蓋在刺痛，每次站起來都很吃力，引發外界憂心，對此，朱芯儀稍早則再發文，提到她還是要打標靶藥物「生病就是漫長的旅途，你以為好些了，其實根本不能鬆懈」。

朱芯儀今（5日）在IG限時動態表示，一直都穩定治療中，「就算沒有化療藥物，也還要打標靶藥物，生病就是漫長的旅途，你以為好些了，其實根本不能鬆懈，不能鬆懈的是，對抗惡細胞的決心，以及想要變好的堅定」。

其實，朱芯儀近日才透露，左膝蓋在刺痛，每次站起來都很吃力，健康狀況引發外界憂心，她今天回診時，醫生還特別關心她近況，讓朱芯儀哭笑不得說：「就只是膝蓋痛而已，他差點以為我不能走路了」，最後，朱芯儀感謝外界關心，「大家以為我又惡化了，真的沒有」。

朱芯儀IG全文。（圖／取材自朱芯儀 Instagram）

事實上，朱芯儀接受6次化療、並在5月底進行右側乳房切除手術後，她上個月開心透露只剩原位癌，接下來不用再化療，但還剩12次的標靶藥物，預計打到明年3月，停止化療的朱芯儀，臉型恢復成瓜子臉，她也不忘感謝親友與病友的鼓勵，並呼籲：「不要害怕正規治療與副作用，也別相信偏方」，及早治療存活率都還是很高。