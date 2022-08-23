外國的一名女性乳癌患者丹妮(Dani Trops)，日前在抖音僅穿一件黑色薄紗透視裝，在鏡頭秀出她的自信好身材，不過丹妮可不只是愛美，從畫面中，可見她胸前有乳房的形狀、卻沒有乳頭，原來她自曝曾罹患乳癌，儘管成功戰勝病魔卻切除2顆乳頭，然而她決定絕不退縮，要用自己身體來鼓勵大家重視乳癌。

丹妮日前拍一支抖音影片，只套了件黑色薄紗透視裝，從衣服底下透出很明顯的球體，僅穿這樣就想出門逛街，丹尼想藉此解釋，她其實沒有要做什麼，只是大家看到她都會議論「她沒穿胸罩吧？」、「怎麼會沒有乳頭？」、「她到底發生了什麼事」就算她早已拍影片解釋一切，還是被質疑在乳頭貼上膠帶而已。

同時，丹妮也在鏡頭面前扭腰擺臀，表情非常自信驕傲，毫不避諱地展示胸前的傷疤，她透露，當初是因為惡性腫瘤離2顆乳頭極近，為了保命才決定動手術切除，通過醫師及團隊的協助，她很感激將胸部重建得這麼漂亮，因此她決定長期推廣乳癌常識，並希望其他患者看見她的經歷，重新對生命燃起希望。

丹妮透露她常被人議論乳房，但她只是想跟一般人一樣上街。(圖/丹妮 抖音)

網友們也都很佩服她如此勇敢，紛紛稱讚她對生命的樂觀堅持，留言寫下「妳很漂亮，我很開心妳拍攝影片」、「謝謝妳出來鼓勵大家，勇於面對」、「很遺憾在妳身上發生這種事，但我喜歡不顧一切治療的勇氣」、「我是一名護士，我非常理解癌症倖存者的內心感受」、「妳的乳房很完美，繼續加油」。