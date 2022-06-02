入選新晉導演獎的陳健朗（左）《手捲煙》、李駿碩《濁水漂流》都在金馬獎獲得好評。（香港電影金像獎提供）

第40屆香港電影金像獎頒獎禮將於7月17日舉行，邀請部份入圍者參與拍攝本屆紀念特刊，1日率先發布「最佳新演員」及「新晉導演」的個人造型照。在最佳新演員的候選名單中，無獨有偶5位準新人各有兩項提名，其中頗有奪金像的王丹妮，以傳記電影《梅艷芳》分別入選今年最佳新演員和準影后。

以勵志電影《媽媽的神奇小子》入圍新演員獎的梁仲恆，同時並列準影帝行列，同樣以《媽媽的神奇小子》爭新人獎的馮皓揚，跟《濁水漂流》的柯煒林、《殺出個黃昏》的鍾雪瑩亦入圍競逐最佳男、女配角，激烈戰況為頒獎典禮增添看頭。

本屆新晉導演獎入圍者對台灣觀眾並不陌生，有去年金馬獎11項入圍的《濁水漂流》導演李駿碩，以及去年夏天在台上映的《除暴》導演劉浩良；另1位獲得提名的文念中，則以拍攝名導許鞍華的紀錄片《好好拍電影》搶進，另趙善恆以《一秒拳王》及陳健朗《手捲煙》共爭榮銜。得主將可同時獲得創意香港及電影發展基金10萬港幣獎金（約台幣37萬元）。