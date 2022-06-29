以直率發言及搞笑風格受到歡迎的人氣網紅「丹妮婊姐」，經常透過拍片及社群分享生活與人生故事，吸引眾多粉絲追蹤，而向來注重保持美麗外型的她，近日透露自己其實是個老菸槍，菸齡長達16年，昨天開心宣布：「我成功戒菸滿1年了！而且完全沒有中斷！」，丹妮婊姐也分享她戒菸的原因，透露多年前去算命，當時算命師預言的2件事情都神準發生，而算命師也說她再抽菸的話，49歲就會死，嚇得她立刻戒菸。

丹妮婊姐在臉書談起戒菸的心路歷程，她表示最關鍵是算命預言，多年前她去算，算命師先說了兩件事，第一個是「我看到妳在一張桌子前面算東西，妳很會賺錢」，第二個是「36歲會被好友騙走一大筆錢」，她聽完只覺得對方是神棍，因為當時她月薪才22K，就是個窮光蛋，因此聽到人家說她很會賺錢這類的說法，覺得太荒謬也太籠統，就沒放心上。

沒想到丹妮婊姐去年滿36歲時，當年算命師說的這兩件事情竟然應驗了，她真的被朋友騙走一大筆錢，如今成了網紅，收入也今非昔比，她才想起當年的算命師，於是跟先一起去算命的大學同學聊起此事，2個朋友都提起當時算命師還有說第3個預言，就是「如果妳繼續抽菸，49歲就會死」。

而丹妮婊姐完全不記得這第3個預言，但因為前兩樣都已經成真，朋友又提醒「死亡預言」這件事，讓她大感震撼，所以毫不猶豫決定戒菸，就這樣在這一年中她完全沒碰菸，戒了16年菸癮，她也分享心得，除了算命師神準的預言外，這1年來她克制菸癮的方法，就是以生命中重要的人事物來當作動力，例如她的爸爸因為知道愛犬對二手菸過敏，因此也戒了50年菸癮；再來是下載相關APP幫忙監督自己，另外也培養個人興趣，靠這來轉移注意力，像是追劇或是運動等等，丹妮婊姐覺得相當有幫助。

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