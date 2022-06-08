知名YouTuber「Joeman」先前透露自己買了台積電的股票，而且平均成本在600元以上，帳面慘賠到幾乎賠掉1台藍寶堅尼小牛。而他近日在頻道「Joe是要對決」發布「平價奢華算命PK」影片，他找了幾位算命師，詢問自己買了很多台積電被套牢是否要賣掉，沒想到其中一名算命師說：「你趕快賣掉！」讓他超級崩潰。

Joeman推出算命對決，從平價500元到奢華6000元都有，他到其中某間算命館，問到要不要賣台積電時，抽出沒這麼好的籤，算命師直接跟他說：「請你趕快賣掉，看到沒？危機四伏，如果再放下去會賠更多。」讓他尷尬苦笑。另一方面，他還被該名老師說之後身家可能達到上百億。

後來Joeman換了間奢華算命館，同樣詢問老師該不該賣掉台積電股票，沒料到該名老師透露「我今天才買」，更表示要「相信護國神山的威力」，建議應該放著，讓Joeman開心地說和老師在同艘船上「不賣了，絕對不賣」。

Joeman先前透露，他在台積電股價約100元時買了2、30張，但賺了40幾塊的時候就賣掉，後來在台積電漲到248元時再度進場買了20張，隔天漲到250元，當時因為疫情嚴峻決定有賺趕快賣掉，不料後來台積電卻一路往上衝。

台積電前陣子股價來到600多元，Joeman又進場買了很多張，結果遇到股價下跌，從今年688元高點以來反轉向下，一路下跌至5月12日創下505元新低，波段跌幅最深一度達26%，他算了一下大約賠了幾百萬「快賠掉一台小牛了」。

台積電今日召開股東會，針對台積電近期股價下跌，董事長劉德音信心喊話，稱台積電的表現和績效仍然非常好，希望股東以長期角度看台積電股價。台積電股價開高走高，終場上漲9元來到544元。

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。