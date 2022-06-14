台積電優渥的薪資及福利，吸引許多人搶破頭，一名女網友透露自己最近應徵上台積電作業員，未來想穩定做到退休，但擔憂未來會被AI〈人工智慧〉取代，引發其他網友熱烈討論。

原PO應徵上台積電作業員，她在Dcard以「作業員是否未來被取代」為題發文，好奇詢問「作業員有很多都做到退休的嗎？」其他網友則表示「「不會被取代，因為不可能所有需要作業員的全部改成自動化」、「先做就對了，未來就算被取代妳也早就有百萬元以上的存款了」、「要取代早就取代了，事實是機台還是要人顧，機台沒辦法顧機台」、「台積電只怕你自己離職，公司不會要你走的」。

先前也有網友應徵上台積電技術員，透露工作是「做二休二，半年換一次夜班，年薪第一年60~70萬，到第三年80~90萬」，優渥的薪水掀起討論。

曾在台積電擔任長達7年主任工程師的謝文彬，則強調台積人的DNA是「使命必達」的責任感，他透露，在台積電學歷非絕對，但必須有一定的專業知識或實作能力，而且進入後將會發現高手很多，新人的心臟必須強一點，因為前1、2年可能會很痛苦。