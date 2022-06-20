位在新北市中和區福祥路與勝利路口的高壓電塔確認拆除，預計下個月發包，持續監督進度的在地立委江永昌，呼籲台電務必拿出負責態度，依計畫如實如期遷移，工程切勿延宕。

該電塔設立逾30年，設備老舊，多次發生爆炸事故，且與周圍民宅距離僅100公尺，引發民眾不安，在民代監督下，台電公司的拆除計畫及經費終於確定，而土建統包工程目前已進入政府採購預告程序，將於今年7月公開招標，目標在三年內完成電塔遷移。

江永昌指出，台電在內部規劃電塔遷移位置及工程直井的選址時，至少研究了10種方案，而其中用地需協調國、市有土地使用、經費最佳化的評估及民眾陳抗的溝通等因素；經過他跟台電多次協調、討論後，最終從4項可行性較高方案中確定現在進行中的計畫。

江永昌透露，已同意編列3.6億預算，拆除火燒爆燃事故不斷的1號電塔，同時將新的高壓電纜路線地下化，進行設備汰舊換新，同步拆除堤外的2號、3號電塔，並配合捷運萬大樹林線施工，在「堤外」新設距離民宅更遠的連接站，將當地安全、市容納入整體計畫內。

江永昌說，已定案的遷移計畫為評估效益最高，不僅是經費最省、工期最短、拆除最多座高壓電塔，其選址更是對民眾最安全而且最不遮擋河岸視線的最佳方案。

江永昌表示，事故肇因為台電因循苟且，未依年限汰舊換新劣化的絕緣礙子及充油電纜，因此他為了讓問題徹底獲得解決，以質詢、 會勘、 定期進度追蹤會議、地方說明會等方法，盼讓台電以最快速度定案，更同時要求經濟部長王美花、國營會執行長、台電總經理，須革除台電過去在維護電塔經費上見樹不見林的陋習，改善更新設備及採購程序冗長的陳痾，讓台電找回解決問題的能力。

江永昌強調，現在最重要的是督促台電拿出負責的態度，依計畫如實如期遷移危險又醜陋的高壓電塔，莫橫生枝節，又延宕了工程進度。另外原先台電承諾要在111年底前，將板橋～青年線3.7公里的劣化老舊充油式電纜，更換為更有保障之「新式交聯PE電纜」，如今在督促下也提前半年完工。