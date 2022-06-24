電價是否調漲，電價費率審議會議27日將舉行，民進黨立院黨團今（24日）開記者會提出照顧民生用電、穩定物價、節約能源及強化電網等4大訴求。幹事長鄭運鵬表示，民生用電比工業用電貴了約1成，台電是公營事業，若台電虧損則是全民埋單，支持民生用電不調整。他也強調，去年2次停電的痛，要求不要再發生。

鄭運鵬表示，台灣發電有3特色，台灣沒有自有能源且低電價；民生電價平均高於工業電價；公用售電業為台電專有，台電虧損就是全民埋單。

他說，台灣近年來才發展太陽能、風力發電等，電價平均每度2.38元，除了太陽能、風力、水力，台灣是沒有自有能源，日本每度3.65元、韓國每度2.55元、菲律賓每度4.61元、馬來西亞每度2.7元、泰國每度2.39元、香港每度4.7元，其中菲律賓物價比台灣低，電價卻高於台灣，香港也與台灣一樣沒有自有能源。

「沒有自有的發電來源，卻要享受低電價！」鄭運鵬說，低電價不利於以價制量、不利於節電，台灣長期各行各業、民生在低電價所形成的產業鏈，「要調整電價的確不容易，無論經濟好壞！」這是無論哪一黨執政下的長期結構。

他說，民生電價長期高於工業電價，住宅用電台灣是全世界第4便宜的，最便宜是馬來西亞，工業用電台灣是全世界第6便宜；台灣工業用電每度平均2.44元、住宅用電每度平均2.55元，民生用電比工業用電貴了約1成，台電是公營事業，若台電虧損則是民生用電補貼工業用電，這並不公平。

此外，公用售電業為台電專有，近幾年因原物料上漲，台電有大幅度虧損，就由政府補貼，台電虧損是全民埋單，換言之就是用電少的人去補貼用電多的人，不利於節電反而不公平，能源使用狀況是不合理，需要長期處理而非一次漲電價就可以解決。

鄭運鵬也提出各國今年電費調漲比率，美國較去年漲12.9％、中國調漲上限20％、日本東京電力調漲32.6％、印度各州調漲1.5％至18％、澳洲調漲98％至189％；台灣下周的電價審議委員會有可能做調整。

民進黨團最後提出4個訴求，一照顧民生用電，支持民生用電不調整、二穩定物價、三節約能源、四強化電網。鄭運鵬說，從去年大停電以來，只要有跳電，就會被媒體放大報導，強化電網是長期必須要做的事情，夏日除了要避免大規模無預警跳電外，包含小型工程等，不能因為小動物、工程施工或找不出原因就跳電，找不到原因就會被理解為缺電，避免無預警停電、跳電，要給民眾信心。

鄭運鵬說，漲價與否是由電價審議委員會審議，強化電網部分，黨團要求台電、經濟部必須要注意，台電同仁的辛苦不要因為一兩個事件被放大，那是沒有必要的成本跟付出，去年兩次停電的痛，要求不要再發生。

副書記長林楚茵指出，漲價與否有電價審議委員會審議，若台電持續虧損也是全民埋單，不要再發生無預警情況下跳電，被媒體或民眾發現跳電原因很離譜，都是整體管理、設備更新都需要一起強化。