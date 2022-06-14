一名月薪8萬的工程師日前表示，女友嫌他薪水不夠高，要求他進台積電當工程師，結果女友自己轉行做保險，2個月來月收入0元，對此，網友都勸他分手，「覺得薪水低自己去賺」、「我台積電月薪也才6萬多阿，還比你少欸」。

這名網友日前在Dcard指出，在南部當一名工程師，年薪96萬元，平均月薪8萬元，女友則是剛轉行做保險2個月，平均月收入0元，還養她2個月，花了4萬6，卻被女友嫌棄薪水沒有很高，2 個人加起來只有8萬，對以後結婚、買房、生小孩有負擔，希望原PO可以找高薪的工作，例如台積電工程師。

原PO聽到女友要他進台積電，讓他壓力很大，「我覺得自己無法進得去，畢竟台積都要碩博士，我只有二技畢」，於是PO網求助。

對此，網友紛紛留言：「你不需要那個女友，換一個」、「一個連收入都沒有的女人沒有資格嫌棄你，起碼等她16萬了再來說」、「你女友應該是把你當她的被動收入」、「什麼叫做加起來八萬….啊她就零輸出還好意思說」、「拜託你不要再免費幫別人養老婆了，婚姻是兩個人的一輩子，不是只有你要付出」，有人則建議「如果要算平均月薪的話，台積平均月薪是16萬包含分紅跟年終，所以你女友才會建議你去，不過那邊壓力很大你要考慮清楚」，但也有人質疑這篇文是反串。