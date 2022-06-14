小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。13號黑色星期一，台股多殺多，高融資股重傷，但兩地股市車用類股卻同歡，長園科、倉佑、萬在、耿鼎亮燈漲停，元山、大億等也逆勢狂飆，大陸電動車龍頭比亞迪上周市值才突破兆元人民幣，酸鐵鋰正極材料龍頭德方納米13日也狂飆9.28％。

【1】14檔車電供應鏈 股漲不熄火

大陸解封後復工腳步不停歇，新能源車市在政策加持下風口正勁，國內車用零組件獲買盤湧進，長園科、倉佑、萬在、耿鼎亮燈漲停，元山、大億等也逆勢狂飆，車用題材續衝不熄火。

【2】錢歹賺 仁寶不幫蘋果代工了

蘋果錢太難賺，仁寶向蘋果說「不」!據了解，為了脫離「毛（利率）三到四」的現況、提高獲利能力，仁寶已經決議不再承接成長性與利潤均有限的Apple Watch、iPad代工訂單，服務蘋果的團隊已解散、人員轉移至其他產品線或事業部，仁寶退出後的訂單將由立訊、比亞迪接手。

【3】台積電獨吞超微５奈米新大單

處理器大廠美商超微（AMD）召開財務分析師日（Financial Analyst Day），發布2022～2023年技術藍圖，中央處理器（CPU）全面跨入Zen 4架構，繪圖處理器（GPU）轉換至RDNA 3架構，擴大採用小晶片（chiplet）設計及5奈米先進製程，台積電獨吞5奈米大單，超微明年將成為台積電5奈米最大客戶。

【4】警訊！美公債殖利率又見倒掛

美國通膨未如預期觸頂，甚至刷新逾40年高峰，美國2年期與10年期公債殖利率13日短暫出現倒掛，為4月初來首見，加深全球第一大經濟體步入衰退的疑慮。

【5】經濟保持一定增速是底線 林毅夫：動態清零不能層層加碼

大陸持續在「清零」政策與「穩經濟」間找尋平衡。北京大學國發院名譽院長林毅夫13日發文表示，在堅持動態清零的總方針時，落實上也要做到科學、有效，不能濫用權力，層層加碼。他並強調，在中美競爭背景下，經濟保持一定增速是底線。