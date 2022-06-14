台電嘉義營運區處4名員工，涉嫌利用職務之便，明知多位養殖業者偷改電錶以少繳電費，竟合謀向多位漁民收取鱸魚、水果，甚至現金等饋贈，甚至把賄款成立公基金，支應4人旅遊或聚餐，嘉義地檢署偵結後，今依3人以上共同詐欺得利罪嫌起訴4人，並建請從重量刑，不宜給予緩刑。

起訴書指出，台電嘉義區處員已退休王姓稽查員、現任蔡姓稽查員於2012年明知蔡姓養殖業者更改台電電表，卻自2012至2015年中秋節，與蔡姓養殖業者共同基於3人以上共同詐欺得利犯意，王、蔡分別以避開魚塭所在路線及告知稽查時間等方式，藉此造成台電短收蔡姓業者電費達13萬2000元，之後業者再送漁貨饋贈，2015年王姓稽查員到職後，也加入共同詐欺得利行列。

戴姓配線員與黃姓、江姓、蔡姓、蔡姓和已歿的張姓養殖業者互為朋友，2014年戴得知友人暗地破壞電表，使電表計量失準，為掩飾5人犯行，引介當時擔任稽查班長的王姓稽查員與養殖業者結識，並藉機傳達願以送漁貨、水果等，換取免遭稽查，王便邀請蔡共同參與，採刻意不將業者魚塭列為稽查對象，或以提前告知聯合稽查時間讓業者及早因應等方式，造成台電短收電費損失。

起訴書說，2015年王要求改收現金，再以賄款成立「公基金」，用以支應4人在國內旅遊食宿或不定期聚餐的費用，4人藉此手法，讓黃姓養殖業者等人自2014年至2016年間短付台電117萬餘元，而養殖業者事後皆坦承有更改電表，願以16萬元與台電和解。

全案經嘉義市調站蒐證調查後，2020年8月中嘉義地檢署搜索台電嘉義營運處、4名員工住處，今依3人以上犯詐欺罪起訴4人，起訴書指出，被告利用專業及職務權限，圖謀養殖業者，造成台電重大損失，請衡酌被告資歷及犯案期間、手法、所獲利益，從重量處其刑，且不論被告是否認罪，均不宜給予緩刑機會。

台電嘉義區營業處業務副處長顏國俊表示，遭起訴的4名員工中，王已退休，其餘3人仍在職服務，因3人非公務人員身分，會等收到起訴書，再召開獎懲委員會，針對人事、法律等層面，討論3人的處置作為。