台積電昨（13日）傳出縮短客戶付款天數，期限從30天縮至15天，引起市場熱議，甚至有客戶哀號很硬。對此，法人認為台積電此舉有助於減緩現金流的壓力，並提升財務部門的績效，至於台積電的大動作，可能會讓小型的IC設計廠面臨現金週轉能力的考驗。

昨傳出多家IC設計廠商證實收到台積電縮短收款天數的通知，條件依各家訂單規模不同而有差別，主要是從明年起從30天縮至15天等，儘管台積電並未回應相關傳聞，但此事已引起市場熱議，好奇台積電突然更改收款政策的原因。

中央社報導，有IC設計業者認為，台積電近年大舉投資擴產，今年及明年資本支出都將超過400億美元規模，縮短收款天數的舉動，應該是為減緩現金流的壓力。法人表示，資本支出確實需要很多錢，舉債造成的利息費用不少，縮短收款天數則可多賺利息，將有助提升財務部門的績效。

不僅如此，法人分析，台積電縮短收款天數，對大型、財務較健全IC設計廠商不成問題，但對於小型IC設計廠的現金週轉能力則面臨考驗。

此事也引起PTT網友們熱烈討論，「怕以後景氣不佳，收不到錢吧」、「感覺比較怕被倒帳，未來景氣可能不會太好」、「我猜怕客戶付不出錢」、「感覺是嗅到未來景氣不佳的動作」、「台積電應該是不會缺現金，感覺是先囤現金。」