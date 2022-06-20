小編今天（20日）精選5件不可不知的國內外財經大事。南韓三星近日傳出通知面板、IC、手機零組件等所有供應商，暫停拉貨到7月底，引起市場大震動，內外資機構嚴陣以待，富邦投顧點出，消費市場受總體經濟變數與下游庫存調整影響，原本就面臨需求下滑的風險，三星大動作恐直接衝擊台系供應鏈。

【1】三星暫停拉貨 台系供應鏈恐遭殃

富邦投顧針對較重要的三星供應鏈次族群做出分析，首先，半導體產業影響上，在晶圓代工方面，因聯電除了直接供應三星之外，聯電的IC設計客戶也有部分是三星的供應商，研判對聯電將產生負面影響，尤其在28與22奈米製程部分。

【2】台股拚反彈 聚焦三指標

美國經濟「硬著陸」壓力倍增，但美股17日止跌回穩，投資專家表示，季底作帳倒數計時，台股本周可望守穩波段低檔15,573點，月底前不排除指數將上看月線16,285點，但投資人要緊盯三項多空指標包括：台積電力守500元大關、政府護盤資金及外資動態，是萬六關卡能否守穩的重要風向。

【3】法人撐腰 16檔尖兵力抗賣壓

通膨及升息引發經濟衰退疑慮，全球股市臉綠，台積電500元關卡，加權指數15,616點前低，17日驚險守住，多方軍心潰散，包括中信金（2891）等16檔三大法人單周同步加碼股，力抗股市賣壓。

【4】接單旺到年底 IC設計吃補

消費性市場進入2022年後持續傳出多種雜音，甚至更傳出三星大幅減緩拉貨力道消息，不過與此同時，Google、亞馬遜及微軟等資料中心／伺服器業者市場拉貨動能仍持續看增。

【5】3隻黑天鵝進逼 新興市場債務危機 瀕臨爆發

新興市場金融壓力因經濟持續放緩、通膨壓力攀高、和美國積極升息而不斷增加，外界憂慮這些不利因素將使得中低收入國家的債務危機瀕臨爆發程度。