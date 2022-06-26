民進黨22日中執會後召開提名記者會，蔡英文總統致詞口誤將沈慧虹說是「五星旗副市長」。對此，鄉民傻眼熱議，有人神回「台灣版拜登」，也有人酸 「心不知飛哪了吧」！

民進黨22日中執會後召開「中央地方會做事 打造五星級城市」基隆市、桃園市、新竹市市長提名記者會；身兼黨主席蔡英文總統致詞頻口誤，不僅把新竹市長副市長沈慧虹念成「林慧虹」，雖然趕緊改口「沈慧虹副市長，會紅喔！」，但已經來不及了，隨後更連說沈是「五星旗、五星旗、五星級的副市長」。

蔡英文提到徵召沈慧虹參選新竹市長時說，新竹的改變沈慧虹全程參與，過去8年的新竹經驗就是沈慧虹的經驗，相信五星級的副市長沈慧虹一定能無縫接軌五星級的市長林智堅的經驗。但是把沈慧虹念成「林慧虹」，隨後更連說沈是「五星旗、五星旗、五星級的副市長」。

對此，鄉民傻眼熱議，有人酸「台灣版拜登」、 「心不知飛哪了吧」。 也有網友認為「不意外」，前北農任總經理吳音寧2018年被問到怎麼認識蔡英文的，吳音寧當時脫口而出：「總統是我們中華人民…」。 還有網友則認為，真幽默。

也有人提到，2000年5月29日蔡英文擔任陸委會主委時，在立院備詢時也曾說「我是中國人！我念中國書長大」。

但有網友認為，「真可愛」、「有省錢啦 」，也有民眾氣呼呼說「可以念自己的論文嗎」！