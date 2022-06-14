美國通膨飆上40年新高，市場擔憂全球央行可能更激進升息，引爆周一（13日）全球股災，美股墜入熊市，台股周二（14日）一度重挫逾200點，最低來到15869點，終場小跌23點，收在16047點，萬六失而復得，而台積電跌3元、收在513元，盤中見到507元低點，市場擔憂護國神山500元城門守不住。專家提醒，一旦台積電ADR摜破85美元，以及美元指數又衝破105，台積電股價可能見到4字頭，大盤不排除回測15616點前低，投資人千萬不要躁進

曾任美系外資操盤交易室、摩爾投顧分析師張貽程表示認為，關鍵可能在於美元指數、台幣匯率與台積電股價，13日美元指數（US Dollar Index）突破105，再創下20年新高，代表避險情緒急速升溫，若美元指數持續向上走高，外資賣超亞洲新興市場的壓力將非常大，台股當然以權值股台積電為主要提款對象，所以當台股重挫牽動台幣重貶，代表外資可能大賣股匯出台灣，此時加權指數可能持續回測低點。

周一（13日）台積電ADR的股價也跌破前低，最低ADR股價來到85.01美元，換算回台積電的股價約506元，與5月前波低點非常接近，一旦台積電ADR再度殺破85美元關鍵價位，台積電股價恐回測5/12低點505元，甚至可能見到4字頭，屆時大盤指數不排除下探15616點前低。

面對當前國際股市震盪不安，投資人該如何操作應對，張貽程建議，首要任務是先避開大型權值股，因為不管電子、航運、金融等權值股，都可能成為外資被動賣超提款的對象，所以避開或減碼來降低持股水位，除了保留現金之外，也能找尋相對抗跌的標的操作，中小型股與基本面題材股仍有機會在6月被內資力量拱上去，同時，靜待本周聯準會（FED）與台灣央行的動作，最好的情境是利空出盡，先下後上的表現。

※中時新聞網提醒您：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。