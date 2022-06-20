與全球其它各地區相比，亞洲新興市場或許更能經得起美國緊縮貨幣帶來的衝擊。不過，目前並不急著進場，先等情勢明朗再說。

日前，聯準會一次大升息3碼，創近30年以來最大。同時，在2022年下半年可能還會再大幅調高利率，對抗與日俱增的通貨膨脹。同時，英國也是如此。相反地，全球第2大經濟體中國大陸，已經連5個月都沒有變動利率。

美國大力調升利率下，股市、債市還有加密貨幣的震盪更加激烈，外資也連續數月從中國大陸以外的亞洲新興市場撤出資金。利差擴大，以及這些亞洲地區擔心升息會阻礙自己經濟成長是部分主因。

不過，在通膨壓力愈來愈大下，亞洲各國都得認真考慮可能需要量化緊縮。蘇格蘭皇家銀行（NatWest Markets）示警，未來幾周股市震盪可能會比較大。因此，還是要先觀察聯準會7月底的會議決定再說。

摩根大通指出，之前，聯準會一調高利率時，新興市場的資金也會跟著大幅出走回流至美國。但是，目前這些亞洲地區藉著經常帳改善以及本身貨幣體質變強，即使這次外資還是會出走，應該不會上演2016年還有2004年那樣賣翻天，亞洲金融市場大震盪的慘狀。

摩根大通認為，資產配置方面還是要謹慎以及中立一點會比較好。但是，不是說空等著投資機會流失，而是考慮下一步該如何佈局。因此，先觀察亞洲各國經濟成長以及通膨狀況，然後再來決定也不遲。

至於中國大陸未來的成長表現，目前也還說不準。6月，中國大陸對當地企業控管力道趨緩，抗疫嚴規也漸漸鬆綁，但景氣復甦是不是像外界殷盼那樣地快速可見，可能要先打上一個大問號。

專家學者表示，相對於聯準會前兩年大幅降息來救經濟，擔心會出現債務泡沫化的人行，目前量化寬鬆的空間卻相對有限。因中美雙方不同的貨幣政策，也影響中國大陸債券殖利率表現。在外資陸續回流美元後，人民幣在4月份也曾創單月最大貶幅紀錄。

根據美國IIF（國際金融協會）統計，國際資金5月從新興市場撤出49億美元，連續第3個月流出。外資雖然連續4個月減持中國大陸債券，但卻在5月最後一周反手買超中國大陸股票。

摩根大通認為，對經濟發展來說，貨幣、債券以及股票方面當然愈穩定愈好。日前，中國大陸表示，將行動果斷加大對經濟成長支持力度，但不應造成貨幣大量發行，還有透支未來。

至於其它亞洲各國央行該如何應對各自通膨問題，也是值得觀察的投資重點。蘇格蘭皇家銀行指出，6月印尼債券出現拋售潮，因已有跡象顯示，當地央行可能將改變長期維持鴿派的不傾向升息立場。

野村證券表示，亞洲各國開始擔心美國大規模調升利率下，自己會有資金外流，還有幣值走貶的問題發生。同時，許多亞洲經濟體現都面臨通膨壓力。以泰國來說，應該會要開始升息，而印度則在2022下半年，也應該會有大幅調高利率的動作。