【愛傳媒游文玫專欄】法國凱布朗利博物館「亞洲的地獄與幽魂」，海外首站展覽，6月25日在台南市美術館開展，展期至10月16日。

此展從傳統文物及藝術作品延伸至最新的流行文化創作，用深入淺出的方式，介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像。透過凱布朗利博物館亞洲文明部策展人朱利安．盧梭（Julien Rousseau）的策展及敘事，觀眾可由嶄新觀點檢視自身熟悉的文化經驗。

這次在台南市美術館的展覽，相較於巴黎原展覽不同的是增加了臺灣民間信仰及當代藝術家創作。邀請藝術家林羿綺、侯春廷、姚瑞中、張季雅、梁廷毓、陳云、黃千倫、蔡佳葳、顏忠賢展出。並透過借展自國立臺灣歷史博物館及學甲慈濟宮之展品及文史資料，期盼呼應臺南在地的宮廟與傳說故事。

值得一提的是，國立臺灣歷史博物館典藏之《十殿圖地獄掛軸》，因受邀展出，臺史博特地排入修復期程，讓這組作品能夠於本次展覽首度公開亮相。

台南市是「眾神之都」這次展覽台南首廟天壇也參與協力，展覽現場備有首廟天壇手工包製的香灰平安符，限量 1000 份供民眾安心索取，購票入場於臉書打卡即贈送，每人限領1份，於 2 館 2 樓賣店兌換，數量有限送完為止。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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