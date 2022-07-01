忠泰美術館作為台灣首座聚焦「未來」與「城市」議題的美術館，自2016年開館起，已陸續推出多檔從「當代藝術」、「城市建築」、「未來議題」開啟探討的展覽與活動，以及長期的教育推廣計畫，至今已累積五年成果，昨日正式推出《2016-2021 忠泰美術館五週年專刊》，透過多元視角解析美術館與社會、城市之關係。

《2016-2021 忠泰美術館五週年專刊》匯集美術館自開館以來相關展覽、活動、教育、推廣成果，從內、外觀點深入探討展覽策劃議題，並以理性數據和詳實紀錄並陳，內容豐富完整，讓讀者一覽美術館五年成長過程。本書以「美術館五年怎麼量？」作為感性提問，透過闡述與美術館息息相關的五個向度—「密度、寬度、深度、溫度、長度」，傳遞出歷時五年以來的豐碩累積，帶領觀眾回顧美術館的歷程與脈絡。

專刊還特別邀請阮慶岳、謝宗哲、王俊雄、胡朝聖、康旻杰等建築及藝術專家進行議題對談，並邀請鄭慧華、黃聲遠、詹偉雄等當代藝術、建築及社會學專家，透過不同領域的專業角度切入，分享觀察忠泰美術館與城市、社會之間的各種連結與其影響力；亦從私人美術館的公共面向，由美術館團隊成員分享與梳理長期經營的教育及社區推廣計畫，如「駐校大使｣及「教師好朋友」等。