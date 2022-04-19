李㼈、唐玲19日出席戒菸抗疫記者會，唐玲分享自己2019年確診胃癌，與她是重度菸癮者有關，後又診斷出卵巢有腫瘤，近日已動手術把卵巢跟子宮全摘除，一度含淚表示抗癌之路很苦，因爸爸跟繼母都過世，住院全由妹妹照顧，疫情期間陪病親屬都要快篩插鼻子，看到妹妹插到流鼻血，覺得自己拖累家人。

唐玲目前恢復良好，已可慢慢復工接些輕鬆的工作，但因為術後更年期提早到來，需打賀爾蒙調身體，出現頭暈、心悸、失眠多夢還有皮膚乾燥等狀況，但脾氣倒是變好了許多，比較能心平氣和看待事情，她說：「現在很確定自己步入另外一個年紀，接受步入老年，心情更加理智、懂得把握時間。」並稱每個人抗癌的心路歷程不一樣，選擇講出來是希望給更多人幫助。

近日演藝圈連爆有人染疫或被匡列，唐玲因為之前手術身體孱弱，目前緊接種1劑AZ疫苗，所以非常害怕確診，她表示後續療程還很多，如果確診沒有醫生敢碰她，所以千萬不能確診。李㼈也很擔心，因為自己還有一家老小，所以已減少應酬。

至於戒菸經驗分享，唐玲15歲開始吸菸，曾是標準老菸槍，戒菸期前甚至出現閉上眼睛就看到鬼的戒斷現象，能成功戒菸是因為信耶穌，有信仰的力量；李㼈則是被張小燕逼戒菸，他笑說唐玲靠上帝，那張小燕就是自己的媽祖。