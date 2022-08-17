女星朱芯儀今年3月初宣布罹患乳癌，5月底接受手術，她今（17日）參加TVBS《女人我最大》通告，也是她開刀後首度露面，氣色極好，她說：「醫生恭喜我只剩原位癌，很幸運，我就覺得好像看到很多希望。」並希望以自身經驗，鼓勵更多癌友勇敢接受正規治療，千萬不要聽信偏方。

朱芯儀談到動刀後2個月來的心情，表示原以為還要做化療，因為做完化療、開刀前的檢查中，還是可以看到腫瘤，「一顆1.2公分、一顆0.8公分 ，可能我的個性很固執，腫瘤跟我一樣」，所幸開刀後就不用再打化療，只剩12次的標靶藥物，預計打到明年3月；她也提到有切除右側乳房腫瘤，並用肚皮脂肪重建，左邊胸部之後也會處理，因還是有腺瘤。

她因為停止化療，臉型也恢復瓜子臉，透露體質不同導致副作用不盡相同，6次化療每次都像在賭博，不只水腫、精神萎靡、味覺變苦，還因脹氣「肚子大的跟青蛙一樣」，掉髮問題也讓她不敢出門，好在新生髮十分濃密，自嘲：「正好是可以當兵的長度。」被兒子笑禿頭時也開玩笑反擊：「拜託！我只是頭髮短了一點，好嗎！」

朱芯儀並將自身經驗當作教材鼓勵病友，呼籲：「不要害怕正規治療與副作用、別相信偏方，及早治療存活率都還是很高。」她也不忘感謝親友與病友的鼓勵，至於未來的工作計畫？表示工作不會排太滿，會在身體可負荷的範圍接下工作邀約，並預計9月繼續拍YouTube影片，分享自身抗癌經驗。