韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)3月25日除息4.5元後走勢疲弱，近期隨營運復甦同步走揚，昨（16）日在歷時近5個月後終完成填息，今（17）日續開高走升1.85％至165.5元，創去年7月初以來13個月高點。豆府將於9月6日除權1.2元。

豆府2022年第二季歸屬母公司稅後淨利0.15億元，季減達75.3％、但年增達1.4倍，每股盈餘（EPS）0.66元。合計上半年歸屬母公司稅後淨利0.77億元、年增達16.54％，每股盈餘3.35元，雙創僅次於2020年的同期次高。

豆府表示，第二季初營運受本土疫情升溫衝擊，所幸在疫情逐漸回穩、配合展店效益挹注下表現有撐，衝擊相較去年同期三級警戒禁止餐飲內用相對較輕，比較基期較低使第二季營運仍優於去年同期，帶動上半年營運維持成長、獲利齊創同期次高。

在暑期旺季帶動營運回溫、配合密集新展4家店助攻下，豆府7月自結合併營收2.38億元，月增達34.51％、年增近2.17倍，改寫歷史新高。累計前7月合併營收12.71億元、年增達41.58％，續創同期新高。

豆府表示，下半年仍按計畫積極展店，預計年底前將再開出北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂及帕泰家各1家新店，合計再新展4家店，持續挹注營運成長動能。同時，因應全球疫情趨緩，將重啟海外布局計畫，除了向外展店，亦將積極尋找合適海外品牌引進台灣。