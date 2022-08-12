大陸科技部等六部門公布人工智慧（AI）領域的指導意見，鼓勵在製造、農業、物流、金融、商務、家居等重點行業深入挖掘人工智慧技術應用場景，促進智慧經濟高端高效發展。

其中，金融領域優先探索大數據金融風控、企業智慧徵信、智慧反欺詐等智慧場景。鼓勵市場化投資機構關注場景創新企業，培育一批「耐心」資本，為開展場景創新的科技企業提供融資支持。鼓勵銀行、保險等金融機構研發面向中小企業場景創新的金融產品，為中小企業推動場景項目建設提供資金支持。

意見指出，交通運輸領域優先探索自動駕駛和智慧航運技術在園區內運輸、擺渡接駁、智慧配送、貨車編隊行駛、港區貨櫃運輸、港區智慧作業、船舶自主航行等方面的智慧應用場景，製造領域優先探索工業大腦、機器人協助製造、機器視覺工業檢測、設備互聯管理等智慧場景。

此外，鼓勵以更智慧的城市、更貼心的社會為導向，在城市管理、交通治理、生態環保、醫療健康、教育、養老等領域持續挖掘人工智慧應用場景機會，展開智慧社會場景應用示範。