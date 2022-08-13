由新北市好家園協會、新北市議員陳科名服務處主辦的「台灣有愛 點亮新莊 Ya Run嘉年華」路跑活動，今（13）日於新莊西盛環保河濱公園開跑，立法院長游錫堃、新北市長候選人林佳龍、新北市議會黨團總召陳啟能、議員參選人山田摩衣都受邀出席開幕式，林佳龍透露，游錫堃的鼓勵是他投入新北市長選舉的「臨門一腳」，他接下來會在游建立的基礎上，全力衝刺。

林佳龍致詞時說，最近中國武力恫嚇台灣，但台灣國民素質非常好，社會不會因此恐慌，年底的選舉不只要選賢與能，全世界也都在關注18歲公民權的修憲複決，籲大家投下贊成票。

林佳龍稱，選舉像是一場民主嘉年華，和運動賽事相似，大家做好充分訓練來爭取勝利，都要提出好的願景，而過去游錫堃就針對新北提出很多城市願景，讓他能站在游錫堃肩膀上看得更遠，更有機會來實現。

林佳龍指出，目前新北市29個行政區，卻只有16座國民運動中心，應該要再增建，而舊台北縣有熱鬧的鄉鎮市運，選手能以賽代訓，故應該恢復，讓各行政區舉辦區運，新北運動產業更興盛發展，新北也非常適合推出親水運動，應努力淨化河域，讓大家一同運動。

游錫堃致詞時說，要再次感謝新莊人，在八年前給他大力的支持，讓他開出高票，而林佳龍的學經歷和政績有目共睹，希望八年前所有支持他的市民，這次要再次出來支持林，也希望大家一同投下修憲複決票，支持18歲公民權。

林佳龍透露，這次出來參選前，游錫堃告訴他，他過去有立委、市長和交通部長的歷練，都是新北發展所需要的，應學以致用將一生歷練在新北實現，而這樣的鼓勵，就是他決定參選的「臨門一腳」，他會將此當作基礎持續努力，全力衝刺。

此次路跑活動共分半馬組（21公里）、競技組（10公里）、體驗組（5公里）、健走組（3公里）4個組別，近3000位選手參與，最年長80歲，最年幼3歲。

主辦單位說，參賽選手能邊跑邊欣賞大漢溪沿岸地標，整場活動也和公益結合，跑者每跑1公里，就捐出一塊錢給新北市康復之友協會和惠光導盲犬教育基金會，藉此鼓勵市民朋友踴躍參與。