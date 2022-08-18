為因應人潮，新北捷運公司表示，將視人潮狀況加開班次。（新北捷運公司提供）

新北市河海音樂季漁人舞台即將進入壓軸倒數，為迎接本周末在淡水漁人舞台最後表演場次，新北捷運公司將視人潮狀況，特別加開淡海輕軌至漁人碼頭站班次，班距為13至15分。另外也在紅樹林站及淡水漁人碼頭站設立「Light Life輕生活市集」，讓民眾逛市集、聽音樂。

新北市「2022新北市河海音樂季」，在8月登場，前3周於淡水漁人碼頭的漁人舞台演出，本周末（20、21日）將迎來在漁人舞台最後一周的表演場次，不僅有第18屆海洋大賞冠軍得主的MAFANA、元老級金曲獎最佳樂團1976，還有金曲獎最佳新人持修擔綱壓軸。

除了音樂季的樂團演出外，新北捷運公司也於每個周末在淡海輕軌紅樹林站及淡水漁人碼頭站設立「Light Life輕生活市集」，包含許多淡水人氣特色美食、輕軌周邊紀念品等，活動一路到9月11日為止。紅樹林站市集時間為下午2時到晚間7時，漁人碼頭站則是傍晚5時到晚上10時。

新北捷運公司表示，為了方便樂迷前往漁人舞台觀賞樂團演出，淡海輕軌將視20、21日下午人潮狀況，加發至淡水漁人碼頭站的加班車班次，班距為13至15分鐘；淡水漁人碼頭從7月22日至9月25日都有水舞展演，在9月還有4場煙火秀，民眾都可搭乘淡海輕軌前往觀賞，不用擔心塞車問題。

另外，新北捷運公司也提醒，暑假旺季遊客增多，搭乘時務必全程配戴口罩、保持社交距離，也建議民眾可使用減少接觸的電子票證，淡海輕軌全線各站都有提供多元行動支付，淡海輕軌防疫措施也持續不鬆懈。