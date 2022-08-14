張姓阿嬤（左）14日跟孫子（右）一起到孔廟廣場，聽東風音樂祭。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

2022年新竹東風音樂季13、14日在孔廟廣場、風livehouse熱鬧登場，首創雙舞台形式開唱，包括血肉果汁機、美秀集團等20組超強卡司輪番演出，更首度走出戶外開設舞台，2天吸引上萬名樂迷朝聖，就連93歲的阿嬤也跟孫子一起來聽團。

市府自2018年起舉辦東風音樂祭，至今連續5年，成為深具在地特色的音樂盛事，今年雙舞台戶外場選在孔廟前廣場舉辦，依原創音樂風格分為嘻哈的風、金屬的風、清新的風及搖滾的風4大主題。

今年的演出陣容有王水源X桃子A1J、Multiverse、禁藥王＆栗子＋潮州土狗、血肉果汁機、火燒島、參劈、張伍、固定客、FUTURE AFTER A SECOND、溫室雜草、法蘭Fran、傷心欲絕、黃子軒與山平快、美秀集團、倒車入庫、Blueburn、廖文強、布萊梅、體熊專科等。

93歲張姓阿嬤14日也跟孫子一起走進人群聽團，不時隨著音樂擺動身體，沉浸於樂團魅力，她說自己平時就喜歡聽音樂、跳舞，在家也會和孫子一起聽五月天，年輕時也常與丈夫在空軍軍官俱樂部舞廳跳舞，喜歡人多和熱鬧的感覺。

14日由深受年輕族群喜愛的《美秀集團》將壓軸登場，鼓手鍾錡是在地新竹人，他說看到新竹這幾年改變很多、文化蓬勃發展，心裡很感動。

鍾錡也說，現在有了東風音樂祭，能夠回家表演非常開心，也有種歸屬感，他也分享，只要回到新竹來，就會帶團員去吃以前常吃的食物和客家菜，號召以前同學朋友來幫樂團捧場。