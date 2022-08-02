雲林縣府社會處運用公益彩券補助委託雲林縣婦女保護會推動創新在地化的婦女福利服務方案，今（2日）起舉辦《遇見那個想念的自己》舞台劇，將巡迴演出4場。縣長張麗善出席首演記者會，她表示自己過了42歲以後思考更成熟，更能接受挑戰。

縣長張麗善分享自己的中高齡經驗說，42歲以後從醫護戰場轉換跑到政治範疇的公共事務領域，是一個新挑戰以前的責任是把病人照顧好就好，新的責任是把廣大的群眾服務好，且攸關國家、社會政策。

張麗善說，在人生中年換跑道，讓她運用過去40年的人生學經歷重新出發，算是水到渠成，因為經驗更豐富成熟，思維更廣闊周延，且對生死的感受深刻，不再那麼懼怕。

她表示，自己是創價佛學會員，相信人生在世創造更大的價值、發揮最高效能是更重要的，令她重新思考是否每件事都要逆來順受？或改用什麼心情面對？

她也說，雖然體力不比20歲連續3天3夜不睡覺都上大夜班也沒關係，但現在智慧更成熟，對「瓶頸」的感受可以說好像不深，她轉念很快，轉個彎就過去了，每天都在面臨不同層面的挑戰與考驗，至今尚游刃有餘，「我好像很適合當縣長」。

為讓社會更了解農村中高齡女性的處境，縣府運用公益彩券補助阮劇團編導舞台劇《遇見那個想念的自己》，今天在斗六行啟紀念館首演，13日下午將在北港舊登記所廣場、20日上午於麥寮拱範宮廣場、20日下午雲林故事館前廣場、10月23日下午在斗六膨鼠公園演出。