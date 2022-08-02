苗栗縣長徐耀昌表示，對於坤輿案他理性客觀對待，強調縣府依法行政，盼不要淪為政治鬥爭。（李京昇攝）

針對坤輿廢棄物掩埋場設置案，台中高等行政法院上個月判決苗栗縣政府敗訴，並應中止坤輿公司試運轉許可，全案可上訴。縣長徐耀昌日前宣布不再上訴，但多位苗栗縣議員2日早上在議會臨時會開始前，在議會門口抗議，要求縣府廢止設置許可文件，並要徐耀昌對此事道歉跟負起政治責任。

徐耀昌對此表示，對於坤輿案他已經給予包容，並以理性態度面對，判決後他也立即徵詢各方意見，避免爭議他也不再針對判決上訴，盼事件可就此結束，不要淪為政治鬥爭。

立法委員洪申翰、苗栗縣議員陳品安、黎煥強、陳光軒、曾玟學、造橋鄉龍昇村長陳吳滿玉等人今天早上先在議會前抗議。他們提到，7月21日爆發嚴重衝突當日警察局在情資掌握與現場部署上，都有許多疑點與瑕疵，要求議會臨時會中，也要請環保局、警察局等相關單位進行專案報告還原現場真相，並追究失職人員責任。

黎煥強等人表示，在高等法院判決後，苗栗縣府只有不上訴與終止試營運，鄉親仍難以接受，他們嚴正要求縣政府廢止設置許可文件。而在議會臨時會結束後，議員曾玟學、陳光軒等人指坤輿一案，苗栗縣府就是沒有辦法依法行政，才會有敗訴的判決，必須要有人負起政治責任，他們希望縣長作為代表表達道歉，追究相關失職人員。

曾玟學也邀徐耀昌出席明天專案報告，徐耀昌則以明天有其他行程婉拒，並指環保局、警察局等業務單位會針對坤輿案報告，他認為應把事件交給專業。

徐耀昌說，坤輿案他從未蓋章、也未曾簽字，對於坤輿案縣府機關一直以來都秉公處理、依法行政，這段期間他也要求環保局、警察局公正應對，不要成為任何人打手。

他指出，不論是民眾陳情，還是企業有申請開發案，縣府單位都得收受處理，就坤輿試運轉案來說，若拒絕對方申請縣府形同瀆職，還得面臨國賠，縣庫根本無力賠償。

徐耀昌表示，希望大家能夠客觀冷靜看待這件事情，在法院判決後，他立刻召開會議詢問法律顧問、各級主管意見，並馬上決策對判決不再上訴，就是希望能夠讓爭議落幕，更期望大家不要再互相惡意傷害。

議長鍾東錦也說，坤輿業者再三申請試運轉，縣府期間都有依法向中央呈報，也經環保署同意才准予業者試運轉，不應該把責任推托給地方政府。對於坤輿案他也是堅決反對，希望未來有類似的設置案會影響居民權益，他期望縣府能更加嚴格把關。

縣議員余文忠、韓茂賢、禹耀東、林寶珠、廖秀紅等人則幫忙警察局、環保局跟徐耀昌緩頰。余文忠表示，坤輿公司是20多年前設立的，徐縣長沒有經手該公司申請過程，後續試營運計畫，也是環保局根據專業作出決策，過程中徐縣長明確指示，只要有法源依據，可以拒絕坤輿試營運申請。

余說，徐縣長在收到法院判決書後，馬上作出不上訴的決定，以縣長的高度，他該承擔的都已經承擔，至於專業性以及執法性問題，專案會議應該由相關局處說明即可，才能針對問題、解決問題，避免失去焦點。

韓茂賢表示，警察局在抗爭現場幫忙避免局面失控，業者要他們阻擋居民，居民也要警方控制業者，警方立場左右為難，事後又落得罵名，他希望別讓辛苦的員警公親變成事主，居民、業者都沒事，反倒員警背負罵名。

禹耀東、林寶珠、廖秀紅等人則說，既然縣府已經不再上訴，希望事件能圓滿落幕，別讓鄉親繼續受到傷害，也別惡言相向，互相攻擊彼此。