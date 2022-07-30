雲林縣環保局前年起委託大埤鄉清潔隊試辦回收塑膠類農廢棄物，統一收集後以ZWS系統（零廢棄資源化系統）製成燃料棒，因採使用者付費原則，回收的數量很有限，清潔隊員手上拿的就是農地膜。（本報資料照片）

種植蔬果時防雜草生長的農地膜，雲林縣農民用量極大，但使用一次就丟棄，且無廠商願回收，去化是很大的麻煩，雲林縣府農業處今年編列300萬元預算，對等補助農民採購，不過方案上路迄今仍無農民申請，原因是農民認為即使有補助，可分解的農地膜只能用一次，每公頃3萬元成本也還太高。

雲林縣每年使用的秧苗盤、地膜、棚膜、防蟲網、溫室塑膠布難以估量，農業廢棄物並非一般生活廢棄物，各鄉鎮市清潔隊多不回收，去化十分困難，但農民無法不用，常見被亂丟或自行燒毀造成空汙。

前年起雲林縣環保局委託大埤鄉清潔隊試辦回收塑膠類農廢棄物，統一收集後以ZWS系統（零廢棄資源化系統）製成燃料棒，因採使用者付費原則，回收的數量很有限。

雲林縣農業處為解決數量最龐大的農地膜去化難題，今年編列300萬元預算，鼓勵農民使用可分解性的農地膜，每公頃最高補助3萬元，試辦推廣100公頃，

農業處表示，可分解性農地膜以玉米澱粉或可分解材料製成，使用期限3個月到1年不等，價格也有所不同，翻耕時只要讓耕耘機打入泥土即可，十分環保友善，設籍雲林縣、年滿18歲農民，耕作土地位於雲林縣轄內都可申請。

不過這項補助方案迄今無人申請，據了解，原本有1名農民想試用看看，最後取消申請，原因是考量即使有縣府對等補助，每公頃3萬元的農地膜成本仍然太高，而且相較於塑膠地膜能，使用期限短，頂多使用一次，如今多項農業資材大漲價，塑膠地膜還可重複使用，實在買不下手。

雲林縣長張麗善表示，為建立友善、永續耕作環境，將持續宣導農民使用。

雲林縣農業廢棄物雲林縣府農業處可分解