豐年社今天舉行「永遠農業人」新書發表會，盼紀念他的所作所為。（林良齊攝）

前總統李登輝於2020年逝世，近日將屆逝世二周年，豐年社今天舉行「永遠農業人」新書發表會，盼紀念他的所作所為，作者之一的豐年社總編輯陳慧萍分享此書時也強調，「書中的引用參考書目都有寫清楚」。

豐年社董事長楊宏志說，2年前豐年社發表「農為國本、李總統紀念特別報導」，雖然僅有18頁、但引發諸多迴響，很多讀者希望清楚的呈現李登輝，因此透過很多的審查委員給予其意見，提供鉅細靡遺的觀點，希望讓國人瞭解李登輝在農業扮演的重要角色，「參考文獻很重要」。

李登輝基金會董事長李安妮也說，這本書在論文門吵的轟轟烈烈的情況下，但編撰得依舊十分嚴謹，「甚至可以去取得博士學位」，每一個文字、圖片來源嚴格交待，詮釋李登輝跟農業的關係，希望藉此把台灣的政治經濟社會文化建構出來，呈現台灣主體性也是最期待後代做的事情。

「這本書不重但影響力會很重」，農委會主委陳吉仲今天出席發表會致詞時表示，這本書比一本博士論文還難，前總統李登輝堅持「農為國本」，因此農委會至今也堅持農地永續生產使用，因此如果光電板會影響生態、農業使用，就不會答應變更，未來也會持續放寬基期年的相關補助。