「雲林農業設計展」位於北港糖廠周邊的花海登場，民眾先睹為快。（張朝欣攝）

「雲林農業設計展」將於本月底於雲林縣北港糖廠登場，主辦單位在周邊農地規畫花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲等景觀專區，24日吸引民眾先睹為快，雲林縣政府表示北港糖廠附近有許多閒置甘蔗田，很適合打造特色花園，未來糖廠將轉型為「北港文化產業園區」，配合甘蔗田的開發，打造1處兼具文化產業與觀光休閒的多元場域。

「雲林農業設計展」將於本月30日至8月14日在北港糖廠展出，主展場6大主題館位於糖廠3排蔗糖倉庫群，目前進行最後布展工作，位於糖廠周邊甘蔗田的花海區，目前已開滿向日葵等各式花海，稻草捲也已就定位，不少民眾提前去參觀，成為北港地區新景點。

雲林縣政府農業處表示，北港糖廠前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，建造於1910年，已超過百年歷史，停止營運後閒置20餘年，農業設計展特別選在北港糖廠，就是希望藉由此次活動加以活化，日後再配合「北港文化產業園區」規畫，重現百年糖廠風華。

農業處說，農業設計展包括農業景觀、生產、運銷、生活、體驗等多種面向，為讓民眾更深入了解農業的休閒性，利用糖廠周邊的甘蔗田打造花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲等景觀專區，讓民眾近距離接觸農田，感受土地溫度與田野風光。

農業處指出，北港朝天宮每年遊客達6、700萬人次，暑假與後疫情時期旅遊人潮明顯復甦，目前浪漫花海、稻草捲已完成約8成，民眾可前去參觀打卡，見證北港糖廠的活化過程。