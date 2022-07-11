雲林縣政府規畫「雲林農業設計展」，展現雲林農業新價值同時活化北港糖廠。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為展現雲林農業新價值與亮點，將於本月30日起，在北港糖廠倉庫群舉辦為期16天的「雲林農業設計展」，11日在縣府舉辦記者會，介紹6大主題館、4個元素，從生活、藝術、文化切入，翻轉民眾對農業的既有印象，同時也藉此機會，逐步活化閒置20餘年的北港糖廠。

「雲林農業設計展」記者會由雲林縣長張麗善、縣農業處處長魏勝德主持，邀請參展團體與會，希望藉由農業景觀、生產、運銷、生活、體驗的設計，結合農業與藝術、傳遞農業的層次感、跨域性、文化性、創新性4個元素，進一步帶動農業創新與地方創生，讓大家發現不一樣的雲林。

張麗善表示，雲林是農業大縣，也是台灣重要的糧食來源地，之前縣府致力農業與科技的結合，發展智慧農業，已逐見成效，現在要再讓農業加入藝術人文的元素，讓雲林農業煥然一新上場，發掘雲林農業的嶄新風貌，提高雲林農業品牌與城市形象的識別度。

張麗善說，設計展特別選在北港糖廠，縣府為活化閒置20餘年的北港糖廠，提出「北港文化產業園區」計畫，廠內有3排蔗糖倉庫，每排8個共24個，檜木結構充滿歷史意涵，設計展的6大主題館便設在倉庫群，藉此逐步活化糖廠，配合日後青創基地的設置，重現北港糖廠百年風華。

縣政府指出，農業設計展的展期為本月30日至8月14日，除了倉庫群展場，周邊農田也會規畫為花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲等景觀專區，並有超過300場的體驗課程，從產地到餐桌，讓民眾感受農業與生活的息息相關。