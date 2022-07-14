灌溉用水串聯工程的建置，有助於克服金門「看天田」歉收問題。（李金生攝）

農委會農田水利署●公管理處今天與金門縣政府簽訂「金湖地區放流水農塘更新及管路串聯改善工程」代辦協議書。（縣府提供）

農委會農田水利署瑠公管理處今天與金門縣政府簽訂「金湖地區放流水農塘更新及管路串聯改善工程」代辦協議書，將延續金沙鎮官嶼劃段放流水農塘更新改善工程正式啟用，金沙地區農灌溉面積增至100公頃的成果，協助金門克服「看天田」缺水歉收的難題，進一步完善農業生產條件。

瑠公管理處朱建偉處長表示，未來將在「1滴水做2次用」的大原則下，除加強水質檢測、回收水高粱生長試驗外，並將研擬建置高粱各個時期所需之灌溉水量資料庫，以做為未來水源分配的依據。

縣府說明，金門農業灌溉水不足，農地大多為看天田，作物產量及品質受氣候影響甚大，但好在地區無重工業發展，水質較無重金屬汙染之疑慮，可調配回收水淨置處理後，再作為農業灌溉使用，瑠公管理處特別組成專家小組，包含臺灣大學水處理、農業水資源、環境變遷領域教授，以及農業工程研究中心、農業改良場等專家，替金門量身打造適合的農業灌溉環境。

楊鎮浯縣長表示，過去金門因戰地政務關係，未被農田水利會納管，在農業灌溉部分較為欠缺，前2年金門面臨50多年來最嚴重的旱災，地區民眾飽受天災之苦，這段時間縣府花費近7千萬元的經費浚挖108處農塘，預估可增加26.7萬立方公尺的蓄水量，期間也非常感謝瑠公管理處節水灌溉補助、放流水串聯工程，讓地區農民相當有感，未來雙方將更密切的合作，把既有的灌溉規模擴展到其他鄉鎮，將再生水做有效的運用，讓金門農業帶來全新的面貌。

縣府規畫，111-112年度預計於金湖地區進行放流水農塘串聯作業，同時利用金門酒廠與金城水資源回收中心放流水進行混合配比試驗，找出高粱、小麥性狀及調配灌溉水源最適合之配比，並預擬導引至金寧鄉現無水源之區域，以解決金門整體農作需水問題。