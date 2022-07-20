永豐餘(1907)集團積極發展「醣經濟」布局，在19日舉行的「農業的醣經濟」科技論壇會場中，特設再生循環材料、nPulp農業秸稈全利用、蔬果包裝用紙、綠色能源、智能電子紙物流箱等五大展品區，呈現集團各事業單位在「醣」經濟發展的五大實踐路徑。

永豐餘學院19日與國立中興大學循環經濟研究學院、循環台灣基金會聯合舉辦「農業的醣經濟」科技論壇，尋求碳中和永續與經濟共榮契機。院長何壽川在論壇中提出，「斯土為本、從醣出發」概念為2050淨零排放解方之一。

何壽川表示，農林業為醣的主要來源，也是糧食需求、可再生資源解方，土壤更是陸地生態系統中的最大碳庫。當植物凋落在土壤裡就轉成有機質，裡頭的腐植質可固存碳，聯合國COP21更倡議每年將土壤中的有機固碳量增加千分之4，可中和全球人為溫室氣體排放。

目前全球已有4成綠地逐漸沙漠化，對於如何使沙漠變綠洲，何壽川建議，應從提升土壤有機質、造林創造碳匯到農食剩正確回收運用等3方面來施行，就能確保糧食安全和減緩氣候變遷。

何壽川表示，永豐餘以製漿造紙產業全循環技術，展現創造台灣再生能源與貢獻碳匯的3大可行路徑，分別為以有機質提升土壤存碳量、長期造林育林經驗及nPulp農業秸稈全利用增加固碳量、農食剩轉化為天然再生燃料成為代煤新選項，提供穩定料源作為能源使用。

再生循環材料方面，華紙已建構製漿造紙業的全循環藍圖，從土壤出發，有機質改良土回補地表，增加土壤生物多樣性，使地上作物生生不息。無重金屬的除草覆蓋農地用紙，於作物收成後有機質直接回歸大地，兩者搭配建構自然高儲碳的永續農業。

紙纖紗則為紡織界新興生質材料，可生物分解特性簡化傳統紡紗流程，減少化纖維成份，為環保時尚注入永續思維。以紙代塑，多種全循環再應用的全紙食品容器、無PE淋膜，且通過歐美相關食安規範，並取得融入土壤自然分解的認證，減碳、減塑、減廢一次到位。

其次，永豐餘以糧食副產物的稻麥稈作為原料，利用無化學添加的生物製程產出秸稈生物漿（nPulp），再經加工製成如育苗盆、雞蛋盒、緩衝包材等產品，是農業在醣材料應用創新又可行的運用實例。此創新製程技術2013年推出後，已取得多國多項綠色認證。

再者，新川創新開發的「蔬果保鮮紙」經內部實驗證實，可延長芒果的保鮮期達2.5倍，增加消費者賞味時間，並減少銷售通路因過期造成的經濟損失。

此外，永豐餘在造紙過程中運用三階段菌相把關，將製程排放水中的有機物有效率地轉化為高濃度沼氣。團隊進一步利用農剩，充分將固態乾料經由技術結合轉化為天然燃料，讓農食剩成為代煤新選項，提供穩定料源作為能源使用。

最後，元太科技和永豐紙業共同打造出可重複使用、可追蹤運送資訊的智慧鎖電子紙物流箱。當中配備2.9吋電子紙顯示裝置和藍牙電子鎖，結合重力加速度與溫度感測器記錄運送碰撞狀況，特別適用於精緻農產品運送。