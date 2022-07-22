模特兒身上服裝顏色緊扣雲林的代表色：蘿蔔紅、花生黃、生菜綠、鯛魚藍、蒜頭白、醬油墨。（周麗蘭攝）

模特兒身上服裝顏色緊扣雲林的代表色：蘿蔔紅、花生黃、生菜綠、鯛魚藍、蒜頭白、醬油墨。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（中）表示，率先全國舉辦台灣首屆農業設計展，結合農業文化及設計美學，跳脫傳統農業的框架，讓鄉親感受農業也可以展現不同風貌、思維，也讓消費者更體恤農民辛苦，了解農業是個非常豐富多元的職業。（周麗蘭攝）

7月30日至8月14日即將在北港糖廠倉庫群舉行的「2022雲林農業設計展」，將有六大展館，其中設計美學館今（22日）先開箱，呈現「雲林的顏色」蘿蔔紅、花生黃、生菜綠、鯛魚藍、蒜頭白、醬油墨。

6大主題展館包括蔬果主題館、健康生活館、稻米主題館、雲林產銷館、漁牧主題館、設計美學館，其中設計美學館22日在記者會中先開箱曝光。

設計美學館由策展人沈世展主導，把農業元素結合服裝、飾品、造型，編導一場名為「雲耕Show」的服裝走秀，模特兒身上服裝顏色緊扣雲林的代表色：蘿蔔紅、花生黃、生菜綠、鯛魚藍、蒜頭白、醬油墨。

縣長張麗善表示，率先全國舉辦台灣首屆農業設計展，結合農業文化及設計美學，跳脫傳統農業的框架，讓鄉親感受農業也可以展現不同風貌、思維，也讓消費者更體恤農民辛苦，了解農業是個非常豐富多元的職業。

張麗善說，下周五（30日）將開展，期間北港糖廠周邊農田也規畫為農業景觀專區，呈現玉米、花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲景觀。

縣府表示，展覽期間每日有15場展演，總計超過500場體驗課程，從認識時材的料理課程，到農業廢棄物創作、植物課程，豐富有趣又富教育性，非常適合闔家親子同遊。