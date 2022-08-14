黑松沙士鼓勵青世代追夢，串聯全台10間「夢想上路特約店」，以店家創業故事激發大家實踐夢想。品牌也特別攜插畫家鄧彧，將特約店特色打造成「夢想特製罐」，即起在7-11 OPEN POINT APP開賣，12入179元。

黑松沙士支持年輕人勇敢朝夢想邁進，今年串聯遍布全台與外島10間「夢想上路特約店」，記錄店家從無到有的築夢過程及挑戰，用熱血創業故事鼓勵年輕人活出自己的樣子。10間店包括台北白水豆花、桃園雙口呂文化廚房、新竹日遲 DIDcoffee 、台中魚刺人雞蛋糕、南投日日春油飯、台南島入冰店、澎湖小島家、墾丁迷路小章魚餐酒館、台東 BIKE De Koffie 米貝果及宜蘭蔥澡。

即日起黑松沙士「夢想特製罐」將於7-11 OPEN POINT APP「i划算」開賣，一組12入，售價179元，款式隨機出貨；至31日前，民眾也可前往「夢想上路特約店」完成拍照打卡任務，免費兌換限量黑松沙士「夢想特製罐」，送完為止。