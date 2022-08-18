喜歡吃港潮料理的饕客又有更多新選擇可嘗鮮，台北美福大飯店主打道地廣東菜、潮州菜搭配港式點心的「潮粵坊港潮餐廳」近期迎來新主廚郭偉雄，除了保留原有的明爐香烤片皮鴨及潮州滷水等人氣餐點，更全新推出源自於潮州的特色名餚，並結合經典燒臘、點心，搭配鮑魚、生蠔、沙母等鮮美海鮮，以燉、燒、焯、炸、煎等多種作法，打造多道令饕客垂涎的特色粵菜，即日起開賣。

郭偉雄來自香港，擁有37年的廚齡，前後在香港及台灣兩地累積了多年的餐飲經歷，擅長粵菜及潮州菜系，同業暱稱為「大雄師傅」。這次加入潮粵坊首波推出「潮味依舊在 流連香江味」端出一系列港潮料理，首推源自於潮州特色名餚「石榴雞」的「金液紅頂石榴燕」，將蛋白皮改為越南春捲皮，將原先包入的雞肉改為燕窩及蟹粉，貴氣的內餡搭配熬至香濃的南瓜湯燉煮，口感鮮香，滋補又養顏。

「潮粵坊港潮餐廳」新主廚郭偉雄上任，帶來拿手私房菜「沙母濃汁糯米飯」。（何書青攝）

另道潮州菜經典料理「湯種潮州煎伊麵」將伊麵用熱油炸酥定型成半熟狀，加入上湯煨煮，再下鍋將一面煎的焦脆，入口前撒上砂糖並淋上黑醋，酥脆的伊麵搭配沾醬，味道酸甜迷人。

除了推出經典潮州菜，粵菜少不了生猛海鮮，潮粵坊有養殖了多樣海鮮的水族箱，能依客人需求提供指定烹調方式，包括清蒸、薑蔥、上湯焗、避風塘等經典手法。這次推薦馬祖的時令海鮮「豉汁馬祖炒青口」，豉汁是粵菜的靈魂，主廚使用油、豆豉、蒜頭、紅蔥頭炒出豉汁醬，再加入在香港被稱為青口的當季時令淡菜，甜鮮滋味油然而生。

主廚也推出一系列私房拿手好菜，包括選用0.8至1公斤重的肥美沙母製成的「沙母濃汁糯米飯」，先將沙母炸熟加入奶油、薑末、香菜頭爆香，再以上湯煨燒，與蒸熟的糯米飯一起與鮮美湯汁拌炒，內含豐富蟹膏，每一粒米粒皆能嚐到螃蟹的鮮甜滋味；另還有使用當季生蠔的「炸麵線廣島生蠔」選用質地細緻的麵線糰下油鍋炸，掌握適宜的油溫，將汆燙後的新鮮生蠔包裹於炸麵線中，並沾上芥末沙拉醬，一口品嚐細緻的麵線，既順口又酥脆，搭配生蠔鮮味十足。

「沙母濃汁糯米飯」將沙母與糯米飯一同拌炒，直至湯汁濃縮至一半份量，香氣逼人。（何書青攝）

「頭抽玉筍鮮活鮑」，使用第一批味道濃郁的頭抽醬油，搭配炸過的玉米筍、鮑魚拌炒入味，頭抽醬汁帶出鮑魚鮮甜味，入口甘鮮而美味。郭主廚加入美福飯店，少不了推出牛肉餐點，這道使用澳洲和牛的「炆火醬燒和牛頰」，使用南乳醬、柱侯醬、磨豉醬與牛臉頰，以炆火燉燒入味，肉質軟嫩富有彈性。道道料理經典呈獻，用美饌好味暢遊香江。

燒臘也是粵菜中必吃的料理，由來自高雄的燒臘師傅陳彥彬掌廚，他先後進入南臺灣多間知名飯店服務，在工作空暇之餘，便前往中國探訪各式中菜起源，北京尋味烤鴨、廣州探究粵菜，而後北上至米其林星級餐廳任職，專研燒臘；其招牌菜「明爐叉燒皇」，是來潮粵坊必點的燒臘品項，陳師傅堅持料理工序，選用肥瘦比例3:7的梅花豬肉，先手打敲肉使其變鬆且富有彈性，再用水打沖出多餘的血水，最後加入玫瑰露、鳳梨汁等製成的叉燒醬手拌醃製入味，烤出肉質Q彈的誘人叉燒。

頭抽玉筍鮮活鮑。（台北美福大飯店提供）

另道「蜜汁柳葉魚」將柳葉魚下鍋油炸二次後，再搭配以番茄醬、白醋、糖等調製的蜜汁醬拌炒，讓柳葉魚均勻沾裹醬衣，入口甜香酥脆；還有「潮汕鮮露拌牛肚」選用澳洲牛肚，清燉四個小時，並加入潮汕魚露、鮮味露、特製麻辣醬，使其鮮、鹹、辣三種風味竄出，是一道最適合夏季品嘗的開胃小品。

港式點心則有來自香港的謝國成師傅，以製作港式點心40年的豐厚經驗帶來好滋味，這次推出3款新品。「撚手豆腐奶」運用牛奶及麵粉以純手工桿皮，炸至外皮酥脆，內餡為富含濃郁香味的起司，撒上糖粉，香酥可口的外皮與起司香滿溢；「沙律明蝦餃」使用三角包法，讓內餡的明蝦仁口感更為紮實，選擇適宜的溫度下鍋油炸，口味豐富之餘，佐以沙拉醬及芥末醬調製的沾醬，開胃爽口；「芝士海鮮塔」包含鮮帶子、蝦仁、芹菜、紅蘿蔔等豐富餡料，底下鋪著蛋塔皮，頂端在放上濃郁起司，內餡飽滿，起司香氣逼人。

潮汕鮮露拌牛肚。（何書青攝）