德州大學達拉斯分校(University of Texas at Dallas)的研究團隊，剛剛發現一種新的干擾素ERX-41，可以對付以往標靶藥物都難以治療的癌症，比如三陰性乳腺癌、胰腺癌、原發性腦癌等。

三陰性乳腺癌(TNBC)的成因不明，與其他常見乳癌不同的地方在於，它與雌激素沒關係，這也使得其他乳癌的治療藥對三陰性乳腺癌沒有什麼效果，被視為「找不到靶向治療的癌症」，通常影響的是40 歲以下的女性。

達拉斯分校的生物化學副教授安正孟博士(音譯：Jung-Mo Ahn)一直在研究與開發標靶藥物，主要針對細胞中的蛋白質相互作用的分子，他所合成的ERX-41 的新型化合物，是一種廣域型的干擾素，很可能是攻破TNBC的新藥物。

安博士說：「ERX-41 化合物不會殺死健康細胞，但它會消滅腫瘤細胞，無論癌細胞是否具有雌激素受體。」

「事實上，在實驗室裡，它殺死TNBC癌細胞的效果很好，這讓我們很困惑。我們知道它是怎麼針對 TNBC 細胞中的雌激素受體以外的東西，才能知道原理。」

經過長期觀察後，研究人員發現， ERX-41破壞癌細胞的方式有點巧妙，簡而言之就是干擾了癌細胞的分裂過程。

正常細胞與癌細胞都會分裂，而細胞分裂的步驟之一就是折疊、處理蛋白質，細胞裡一種稱「內質網」(Endoplasmic reticulum)的胞器就是負責這個工作，它會釋放「溶酶體酸性脂肪酶A」(lysosomal acid lipase A, LIPA) ，可以視一種複製蛋白質的訊號。正常細胞與癌細胞都有內質網，也都會放出LIPA，不過癌細胞的內質網非常巨大，它的LIPA濃度會特別高，以加工更多蛋白質。

然而， ERX-41干擾素則會阻塞了內質網的的蛋白質加工訊號，使得癌細胞內質網堆滿意義不明的蛋白質卻無法成功分裂，反而把癌細胞撐爆而死亡。

由於ERX-41只針對瘋狂釋放LIPA因子的細胞，在健康細胞身上不會有什麼傷害，這已在健康小鼠的測試中得到證明，不會產生不良的副作用。

安博士說：「三陰性乳腺癌特別陰險——它針對的是年輕女性；它具有攻擊性，並且具有抗治療性。我真的很高興終於發現了一些有機會的針對型藥物。」

研究人員將ERX-41餵給患有人類癌症腫瘤的小鼠，結果腫瘤確實變小了。由於這個實驗是將人物癌腫瘤植到小鼠身上，因此可以證明它所破壞的是人類癌細胞。

他們還發現，ERX-41對其他內質網激素升高的癌症類型都有效，包括幾種最難以治療的癌症：胰腺癌、卵巢癌以及膠質母細胞瘤、原發性腦癌都有不錯的破壞效果。

安博士欣慰的說：「作為一名長期都在實驗室裡的化學家，我有時會覺得自己的研究似乎與大眾無關，所以這次的研究成果，是一次讓我覺得我真的對社會有貢獻的美好經驗。」