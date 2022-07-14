2012年美國小女孩Emily，罹患了急性淋巴性白血病之後，成為全球第1個接受CD19 CAR-T細胞治療的兒童，目前癌細胞已完全根除。台大醫院今年完成台灣首例CD19 CAR-T細胞治療，今年10歲的女孩亭亭，數年前罹患與Emily相同疾病，3年化療、用藥後，癌細胞復發後，決定接受細胞治療，取出亭亭的T細胞，改造後輸注回體內，辨識出帶有CD19的細胞並加以消滅，目前亭亭已順利康復，重獲新生。

Emily在接受細胞治療的10年來，每年都會Po出1張照片，向世界宣告自己沒有受到癌症的侵襲，又健康地活過1年。今年4月，台大醫院率先成為台灣首家可提供正式臨床使用CD19 CAR-T細胞治療的醫學中心，也有了台灣第1位接受正式CD19 CAR-T細胞治療的小女孩亭亭。

CAR-T細胞是嵌合抗原受體T細胞（Chimeric Antigen Receptor T Cells）的簡稱，CD19 CAR-T細胞治療適用於難治與復發型的「B細胞急性淋巴性白血病」與「B細胞淋巴瘤」患者。治療過程仰賴高技術的基因工程，先從患者體內分離出T細胞，並透過基因改造，在T細胞上安裝可以鎖定癌細胞的導航標靶，籌措1支可精準、持續消滅癌細胞的免疫大軍，1次性注射即有望帶來治癒希望。

兒童癌症基金會統計，癌症是兒童的第2大死因，台灣每年約有500位新發病癌症兒童，其中約2成屬於「兒童B細胞急性淋巴性白血病」，這群患者目前在第一線治療即有不錯成績，但其中仍有約1.5成治療反應不佳或復發，亭亭就是其中1人。

今年10歲的亭亭，在6歲時罹癌，經歷了3年的化療和藥物治療，直到第64周，才檢測不到癌細胞，不過在停藥3個月後發現癌症復發，轉而接受細胞治療。台大醫院血液腫瘤科主治醫師周獻堂表示，細胞治療的第1步是搜集亭亭的T細胞，運送到國外的諾華藥廠實驗室存放，經由基因工程，將癌細胞上的標靶植入T細胞，改造後送回，回輸到婷婷身上，雖然回輸的過程只有幾分鐘，但是實際的過程卻得耗上幾個月。

周獻堂說，亭亭在輸注前，骨髓的檢體一直都有殘存癌細胞，從來沒有完整去除，但是輸注之後，就已完全偵測不到，直到如今。亭亭媽媽今對台大醫護團隊表達感恩，亭亭也許下心願，希望所有生病的小孩都能快點恢復健康。